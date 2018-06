Mannheim. (pol/jeu) Ein unbekannter Autofahrer touchierte am Dienstagmittag vermutlich beim Vorbeifahren einen Opel Vivaro. Das teilt die Polizei mit.

Das geschädigte Fahrzeug befand sich in der Stettiner Straße in Höhe der Hausnummer 70. Anschließend entfernte sich der Täter sich von der Unfallstelle, obwohl ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand. Der Opel war zwischen 13.20 und 13.50 Uhr geparkt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter Telefon 0621/777690 oder dem Polizeiposten Mannheim-Schönau unter Telefon 0621/773230 in Verbindung zu setzen.