Mannheim. (pol/van) Zu einer Schlägerei ist es am Sonntagmorgen in einer Mannheimer Discothek in der Innenstadt gekommen, wie die Polizei berichtet.

Eine Gruppe von rund zehn Personen war nach Angaben der Beamten gegen 5.30 Uhr im Quadrat Q 7 in Streit geraten. Die zunächst verbale Auseinandersetzung soll sich schließlich auf die Straße verlagert haben. Dabei sollen mehrere Personen auf einen am Boden liegenden 25-Jährigen eingeschlagen und -getreten haben.

Als mehrere Streifen eintrafen, versuchte ein mutmaßlicher Schläger zu flüchten, konnte jedoch von einem Beamten nach kurzer Flucht zu Fuß eingeholt und festgenommen werden. Gegen insgesamt fünf Männer im Alter von 20 bis 22 Jahren wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Hinweise zur Tat oder weiteren Schlägern gehen an das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Telefon 0621/1258-0.