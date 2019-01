Mannheim. (pol/mare) Erst rücksichtslos gefahren und dann auch noch abgehaut: Ein Unbekannter hat am Sonntagnachmittag einen Unfall verursacht und sich danach aus dem Staub gemacht. Das berichtet die Polizei.

Ein 25-jähriger Mann war gegen 14.30 Uhr mit seinem Mercedes in der Neustadter Straße in Richtung der Straße "Am Aubuckel" unterwegs, als ihn der Fahrer einer schwarzen Mercedes C-Klasse mit schwarzen Felgen im Kurvenbereich in Höhe der Zufahrt zur "Alten Au" überholte. Und beim Einscheren schnitt der Unbekannte den 25-Jährigen dermaßen, dass dieser stark bremsen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Hierdurch verlor der 25-Jährige die Kontrolle über sein Auto und geriet ins Schleudern. Er kam in den Gegenverkehr und knallte schließlich auf seine Straßenlaterne am linken Fahrbahnrand. Dabei wurden der Mercedes und der Laternenmast stark beschädigt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit nicht beziffern.

Über das Kennzeichen des unbekannten Mercedes ist nichts bekannt.

Gegen den Unbekannten wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. Wer etwas beobachtet hat, kann sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Telefon 0621/718490 melden.