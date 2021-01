Mannheim-Lindenhof. (pol/kaf) Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag im Mannheimer Stadtteil Lindenhof entstanden. Ein 31-jähriger Mann fuhr laut Polizei gegen 10.30 Uhr mit seinem 5er BMW die Landteilstraße in Richtung B36 (Helmut-Kohl-Straße). An der Einmündung zur B36 missachtete er beim Linksabbiegen in Richtung Ludwigshafen das Rotlicht der Ampel und fuhr in die Einmündung ein.

Der 36-jährige Fahrer eines Renault-Transporters, der auf der B36 in Richtung Fahrlachtunnel unterwegs war und an der Ampel Grünlicht hatte, versuchte noch dem BMW auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Die zwei Fahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Beide Autos wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Während der Unfallaufnahme ergaben sich keine Verkehrsbeeinträchtigungen.