Vandalismus am Rheinauer See. Foto: Polizei Mannheim

Mannheim. (pol/lyd) In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter auf der Liegewiese des Rheinauer Sees randaliert und dabei einen neu gepflanzten Baum mit Schutzhalterung herausgerissen, teilt die Polizei mit.

Weiter wurde ein Mülleimer in den See geworfen. Ein Zeuge hatte die Polizei am Samstagmorgen über die Verwüstungen informiert. Vor Ort konnte darüber hinaus großflächig verteilte Scherbenhaufen und Müll festgestellt werden.

Der Baum wurde wieder aufgerichtet und der Mülleimer aus dem See geholt und aufgestellt sowie die Scherben aufgrund der Verletzungsgefahren für Mensch und Tier aufgekehrt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/833970 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden.