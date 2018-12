Mannheim-Rheinau. (pol/rl) Überfallen wurde eine 55-jährige Frau im Stadtteil Rheinau am Montagabend. Die Frau war kurz vor 18 Uhr zu Fuß in der Stengelhofstraße unterwegs. Plötzlich versuchte ihr ein Mann von hinten die umgehängte Handtasche zu entreißen. Die Frau schrie, stemmte sich gegen den Täter und schlug ihm mit ihrem Rucksack ins Gesicht. Der Mann lief daraufhin in Richtung Karlsruher Straße ohne Beute davon.

Der Täter soll rund 1,90 Meter groß sein, eine schwarze Hautfarbe haben und trug ein dunkles Kapuzenshirt oder eine dunkle Jacke mit Kapuze. Zeugen oder Hinweisgeber erreichen die Kriminalpolizei unter der 0621/174-4444.