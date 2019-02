Mannheim. (pol/rl) Ein 29-jähriger Mann und eine 40-jährige Frau sollen sich mit gefälschten Rezepten größeren Mengen des Schlafmittels "Temazep" illegal aus Apotheken besorgt haben. Das teilten die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidiums Mannheim am Montag mit.

Von Mitte 2018 bis zum 22. Februar 2019 sollen sie die Rezepte in mehreren Mannheimer Apotheken vorgelegt haben. Das Medikament mit dem Wirkstoff Temazepam ist ein verkehrsfähiges und verschreibungspflichtiges Betäubungsmittel, so die Polizei. In 13 Fällen waren die beiden erfolglich, in 3 Fällen konnten sie die Angestellten in den Apotheken erfolgreich täuschen.

Am vergangenen Donnerstag gegen 13.20 Uhr wurden die beiden Verdächtigen in und vor einer Apotheke in Q6/Q7 festgenommen und sitzen nun seit Freitag in Justizvollzugsanstalten.