Mannheim. (pol/mare) Am Freitagabend gegen 19 Uhr ist es zu einem Brand in der Produktionshalle einer Lebensmittelfabrik im Stadtteil Jungbusch gekommen. Das Feuer war in einer geschlossenen Kakaoröstanlage aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich aufgrund der geschlossenen Anlage schwierig und dauerten bis 1 Uhr an. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.