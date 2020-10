Mannheim. (pol/mare) Ein 25-jähriger Mann ist am Dienstagabend nur knapp davor bewahrt worden, überfahren zu werden. Polizisten zogen den Mann bei der Aufnahme eines Unfalls von der Fahrbahn, wie die Beamten mitteilen.

Aber der Reihe nach: Der 25-Jährige verursachte einen Unfall in Lindenhof. Er war gegen 20.30 Uhr mit seinem 1er BMW auf der Südtangente in Richtung Neckarau unterwegs. In Höhe des Victoria-Hochhauses streifte er im Vorbeifahren den Ford einer 44-Jährigen und prallte danach gegen die Absperrtafel einer Baustelle. Dadurch lösten beide Airbags im BMW aus.

Die Ford-Fahrerin klage über Nackenschmerzen und ging später zum Arzt. Der Schaden beträgt rund 20.000 Euro, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Das alles musste die Polizei natürlich aufnehmen. Dabei trat der 25-Jährige aber plötzlich auf die Fahrbahn. Die Polizisten reagierten schnell und zogen den Mann von der Straße, um zu verhindern, dass ein Auto den Unfallverursacher erfasste.

Die Beamten bemerkten dabei auch, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Er wurde daraufhin zunächst zum Polizeirevier gebracht. Da er aber immer aggressiver wurde, wurden ihm Handschließen angelegt. Im Polizeirevier wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.