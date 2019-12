Mannheim. (pol/mare) Normalerweise sucht die Polizei nach einem Verbechen die Täter. In diesem Fall ist es aber umgekehrt: Wie die Beamten mitteilen, sind die vermeintlichen Delinquenten bereits geschnappt worden. Das Opfer jedoch ist bislang unbekannt.

Aber von vorne: Bereits am Samstagmorgen, 30. November, kurz vor 10 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. In der Innenstadt werde eine Person von drei Männern bedroht. Der Zeuge beobachtete, wie die drei Männer eine Person mit einem Messer bedrohen und vom Quadrat U4 in Richtung Cahn-Garnier-Ufer trieben. Diese Person sei schließlich ängstlich vor den drei Angreifern davongelaufen.

Bei der Fahndung fanden die Polizisten in U4 wenig später drei Männer im Alter zwischen 22 und 31 Jahren, auf die die Personenbeschreibungen zutrafen. Sie wurden festgenommen. Dabei wurden zwei Messer, eine geladene Schreckschusswaffe sowie eine kleine Menge Amphetamin gefunden. Die drei Tatverdächtigen wurden später wieder auf freien Fuß entlassen.

Die Identität des Opfers wurde bislang nicht ermittelt. Deshalb sucht die Polizei nun öffentlich nach dieser Person sowie weiteren Zeugen, die sich unter Telefon 0621/12580 melden können.