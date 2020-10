Mannheim. (pol/ahn) Eine Papierpresse in der Lieferzufahrt eines Supermarktes in der Mannheimer Innenstadt im Quadrat R1 war am Montag gegen 6.45 Uhr in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, kam es dabei zu starker Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen.

Durch die Rauchentwicklung erlitt ein Mitarbeiter des Marktes eine leichte Rauchgasvergiftung. Er wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch den Rauch wurden auch offen angebotene Lebensmittel wie Obst und Gemüse in Mitleidenschaft gezogen und mussten aussortiert werden.

Der Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt. Nach ersten Untersuchungen am Brandort liegt ein technischer Defekt in der Papierpresse als Brandursache nahe. Während der Löscharbeiten wurde die Marktstraße in Höhe der Quadrate R1 / S1 komplett gesperrt. Der Fahrzeugverkehr wurde örtlich umgeleitet.