Mannheim. (pol/rl) Von mehreren Maskierten überfallen wurde ein Paketzusteller in der Mohnäckerstraße am späten Montagabend. Laut Polizeibericht verlud der 20-Jährige kurz nach 22 Uhr mehrere Pakete an der Station, als ihn plötzlich mehrere maskierte Personen überwältigten und fesselten. Danach suchten sich die Täter mehrere Pakete heraus und flüchteten damit.

Der 20-Jährige konnte nach kurzer Zeit seine Fesseln abstreifen und die Polizei verständigen. Zeugen des Überfalls können sich an die Kriminalpolizei unter der 0621/174-4444 wenden.