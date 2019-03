Mannheim. (pol/mare) Im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Mannheim-Oststadt wurden in der Zeit von Mittwoch, 19 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, drei Baustellencontainer aufgebrochen. Das teilt die Polizei mit.

Im Konrad-Zuse-Ring im Stadtteil Neuostheim verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zu zwei Containern und stahl aus diesen ein Baustellenradio und mehrere Arbeitsmaschinen im Gesamtwert von rund 10.000 Euro. Wie das Diebesgut abtransportiert wurde, ist bislang unklar.

Hochwertige Werkzeuge wurden aus einem weiteren Baustellencontainer entwendet, der am Hans-Reschke-Ufer im Stadtteil Mannheim-Oststadt auf einem Parkplatz in Höhe eines Fußballplatzes stand. Der Unbekannte hatte auch hier gewaltsam den Container geöffnet, um an sein Diebesgut im Wert von rund 5.000 Euro zu gelangen.

Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Telefon 0621/1743310 in Verbindung zu setzen.