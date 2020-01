Mannheim-Neckarstadt. (pol/mare) Sprayer am Werk: Unbekannte haben von Freitag auf Samstag mehrere Graffitis an ein Anwesen in der Neckarstadt gesprüht. Das teilt die Polizei mit.

Sie besprühten die Fassade des noch unbezogenen Neubaus in der Spinozastraße mit mehreren Schriftzügen in grauer Schriftfarbe. Die genaue Bedeutung der Schriftzüge ist derzeit noch unbekannt.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0621/33010 melden.