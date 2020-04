Mannheim-Neckarstadt. (pol/rl) Zu einem Unfall kam es am Mittwochabend gegen 20 Uhr in der Neckarstadt. Laut Polizeibericht war eine 20-jährige Mercedes-Fahrerin auf der Ludwig-Jolly-Straße in Richtung Luzenberg unterwegs.

In Höhe der Mittelstraße/Fardelystraße kam sie, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab. Der Mercedes prallte erst gegen eine Ampel, riss den Ampelmasten mit und schleuderte dann auf die Gegenfahrbahn.

Hier prallte der Wagen gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Lastwagen und blieb dann auf der stadteinwärts führenden Fahrbahn, entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der mitgeschleifte Ampelmast wurde unter einen weiteren geparkten Lastwagen geschoben.

Die Mercedes-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Ihre Beifahrerin kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.

Sowohl der Mercedes als auch der beschädigte Lastwagen mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Nach Abschluss der Unfallaufnahme musste die Ludwig-Jolly-Straße wegen ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt werden.