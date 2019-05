Mannheim. (pol/rl) Am Samstagabend kurz vor 20 Uhr wollte ein 37-jähriger VW-Fahrer auf der Casterfeldstraße in Höhe der Friedelsheimer Straße wenden. Dabei übersah er die neben ihm fahrende Straßenbahn, in der sich etwa 20 Personen befanden.

Bei dem Zusammenstoß wurde glücklicherweise niemand verletzt. Allerdings konnte weder die Bahn noch das Auto weiterfahren, sodass der Schienenverkehr für rund eine Stunde unterbrochen war und ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden musste. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf 20.000 Euro.