Mannheim. (pol/van) Zu einem Unfall mit Folgeunfall ist es am Donnerstagabend auf der B38a gekommen, wie die Polizei berichtet. Ein 20-jähriger Fiat-Fahrer war kurz nach 21 Uhr in Richtung Feudenheim unterwegs gewesen, als er vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit nach links in den Grünstreifen geriet und die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er stieß gegen den Opel Corsa einer 82-Jährigen, die ebenfalls die Kontrolle über ihren Wagen verlor und in die Schutzplanke krachte. Der Opel drehte sich um 360 Grad und kam auf dem Seitenstreifen zum Stillstand.

Beide Autos waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Die 82-Jährige wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus eingeliefert.

Kurze Zeit später kam es zu einem Folgeunfall: Ein 51-jähriger Ford-Fahrer erkannte die Unfallstelle vermutlich zu spät und fuhr auf den Fiat auf. Beide überstanden den Crash ohne Verletzungen. Insgesamt entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Eine Spezialfirma reinigte die Fahrbahn. Während der Bergung der Autos und Säuberung der Straße musste die B38a kurzzeitig voll gesperrt werden. Den Verkehr regelte während dieser Zeit die Polizei.