Mannheim. (pol/mün) Er versuchte noch, das Päckchen in seiner Unterhose zu verstecken. Doch das Verhalten des 16-Jährigen am Montagnachmittag im Mannheimer Stadtteil Vogelstang war so auffällig, dass ihn Polizisten einer Kontrolle unterziehen wollte. Doch das gestaltete sich schwierig.

Gegen 15.45 Uhr versuchte er bei der Kontrolle, vor den Beamten zu fliehen. Laut Polizeibericht schlug der Jugendliche unvermittelt einem der Polizisten mit der Faust in den Bauch und versuchte zu flüchten. Die Beamten konnten den Mann jedoch an der Flucht hindern und festhalten. Gegen die anschließende Festnahme habe er sich massiv widersetzt. Einer der Polizisten verletzte sich hierbei leicht.

Nach Abschluss der Maßnahmen auf der Dienststelle durfte der junge Mann gehen.