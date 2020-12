Mannheim. (pol/rl) Nach Diebstählen in einem Krankenhaus im Stadtteil Wohlgelegen wurden drei junge Tatverdächtige am Montag festgenommen.

Die Täter waren am frühen Morgen in das Haus 16 des Krankenhauses eingedrungen und öffneten hier mehrere Schränke. Kurz vor 4 Uhr entdeckte ein Sicherheitsmitarbeiter die Einbrecher auf seinem Kontrollgang. Er sah noch wie einer der drei durch ein Schiebefenster des Empfangsabteils der dortigen Krankenstation stieg. Als der er die drei Verdächtigen ansprach, rannten diese in Richtung des Nordausgangs davon.

Bei den anschließenden Fahndung konnten aufgrund der Personenbeschreibung die drei Verdächtigen in der Röntgenstraße festgenommen werden: Es handelte sich um zwei 19-jährige Männer und ein 13-jähriges Mädchen. Bei einem der 19-Jährigen fanden die Beamten zwei Stethoskope, die aus dem Krankenhaus stammten.

Zur Feststellung der Personalien wurden die Verdächtigen zum Polizeirevier Weinheim gebracht. Dort kam heraus, dass die 13-Jährige als vermisst gemeldet worden war. Sie wurde daraufhin in die Obhut der Erzieher eines Kinderheims in Mannheim gegeben.

Gegen die beiden wohnsitzlosen 19-Jährigen wird nun wegen Verdacht des Diebstahls ermittelt. Zudem erwartet sie ein Bußgeld wegen Zuwiderhandlung gegen die Ausgangsbeschränkungen der Corona-Verordnung.