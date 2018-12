Mannheim. (pol/mare/van) In Mannheim hat sich am Montagabend gegen 21.15 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Das teilt die Polizei mit. Demnach kam es an der Einmündung der Friedelsheimer Straße in die Casterfeldstraße zum Crash. Ein Motorradfahrer soll entgegen der ersten Meldung am gestrigen Abend alleinbeteiligt gegen einen Ampelmast geprallt sein. Der Grund war nach Angaben der Beamten zu schnelles Fahren.

Der 38-Jährige, der in Richtung Rheinau unterwegs gewesen war, wurde von seinem Fahrzeug geschleudert und kam im Einmündungsbereich zum Liegen. Das Motorrad schlitterte über die Gleise und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Der Mann musste mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, das Motorrad abgeschleppt werden.

Der Sachschaden beträgt etwa 8000 Euro. Während der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr in beide Richtungen bis 22.10 Uhr gesperrt.

Update: 11. Dezember 2018, 8.20 Uhr