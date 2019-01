Mannheim. (pol/mare) Zwei junge Männer im Alter von 21 und 22 Jahren sind am Montagabend im Stadtteil Rheinau mit Drogen erwischt worden. Das teilt die Polizei mit.

Die beiden Männer fielen einer Polizeistreife gegen 20.40 Uhr in Begleitung eines weiteren 24-jährigen Mannes in der Unterführung am Karlsplatz durch ihr Verhalten auf. Als sich die Beamten dem Trio näherten, wollte der 24-Jährige eiligst davonlaufen.

Bei der Kontrolle der drei jungen Männer wurden bei dem 21-Jährigen und dem 22-Jährigen jeweils eine kleinere Menge Marihuana aufgefunden. Die beiden wurden zum Revier Neckarau gebracht, wo sie durchsucht und ihre Identität ermittelt wurde.

Anschließend wurde die Wohnung des 21-Jährigen durchsucht, wobei unter anderem rund 60 Gramm verkaufsfertig verpacktes Marihuana, drogenhaltige Pilze und mehrere Mobiltelefone gefunden und sichergestellt werden konnten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die jungen Männer wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen beide wird wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.