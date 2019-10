Mannheim-Lindenhof. (pol/rl) Am Dienstag kurz vor 15 Uhr wollte ein Paketzusteller in der Rennershofstraße ein Nachnahmepaket im Wert von 2000 Euro zustellen. Noch bevor der 45-Jährige zur Eingangstür des Anwesens gehen konnte, sprachen ihn zwei Männer an.

In schlechtem Deutsch und teilweise auf Englisch behauptete einer der beiden, dass er der Empfänger des Pakets sei. Weil er aber weder einen Ausweis noch eine Zahlungsbestätigung vorzeigen konnte, weigerte sich der Bote ihm das Paket zu geben.

Daraufhin packte ihn einer der beiden Männer an den Oberarmen und drückte ihn gegen den Transporter, während sein Komplize das Paket aus dem Wagen holte. Danach rannten sie in Richtung Sportplatz "Schnickenloch" in eine Grünanlage.

Die beiden Täter sollen etwa 20 bis 25 Jahre alt sein, hatten eine sportliche Statur und eine dunkle bis schwarze Hautfarbe.

Der eine ist etwa 1,80 Meter groß und wiegt etwa 80 bis 85 Kilo. Er trug eine schwarze Wollmütze, eine schwarze Jogginghose, eine schwarze ärmellose Jacke und schwarze Sportschuhe.

Sein Komplize ist etwa 1,85 Meter groß und war muskulöser als der andere. Er hatte kurze gelockte schwarze Haare und trug einen schwarzen ärmellosen Pullover mit je einem weißen Streifen am Ärmeleinsatz, eine schwarze Jogginghose und schwarze Sportschuhe.

Info: Zeugen und Hinweisgeber melden sich unter der 0621/174-4444 bei der Polizei.