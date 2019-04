Mannheim-Innenstadt. (pol/rl) Ein 38-Jähriger wurde am Dienstagnachmittag in den Innenstadtquadraten überfallen und beraubt. Der Mann war zusammen mit einem 47-Jährigen im Quadrat U2 unterwegs, als dieser unvermittelt die Umhängetasche des 38-Jährigen packte und sein Opfer zu Boden zog. Als der 38-Jährige am Boden lag, trat und schlug der 47-Jährige auf ihn ein und klaute ihm mehrere Medikamentenschachteln aus der Tasche. Danach flüchtete der Täter in Richtung der Quadrate T1/T2.

Da sich Täter und Opfer kennen, konnte der 47-Jährige rasch identifiziert werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung an den bekannten Hinwendungsorten verlief bislang jedoch ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern an.