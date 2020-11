Mannheim. (pol/lyd) In der vergangenen Samstagnacht beschädigten unbekannte Täter mehrere Autos im Stadtteil Hochstätt. Wie die Polizei mitteilt, zerkratzten der oder die Täter an zwei Mercedes, die auf dem Parkplatz im Karolinger Weg geparkt waren, den Lack über die gesamten Fahrzeugseiten. An einem der beiden Mercedes schlugen sie die Seitenscheibe der Beifahrertür ein und traten gegen die Fahrzeugseite, sodass eine starke Delle entstand. An einem ebenfalls geparkten BMW zerstörten sie das Rücklicht und den Tankdeckel und zerkratzten den Lack im darum liegenden Bereich.

Zeugen, die auf die Taten aufmerksam geworden waren, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, unter Telefon 06203/9305-0 zu melden.