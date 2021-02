Mannheim. (pol/lyd) Am vergangenen Donnerstag, gegen 20 Uhr, erblickte ein 36-jähriger Familienvater zwei Jugendliche am Jugendhaus in der Straße "Zum Herrenried", die gerade versuchten, das mittels Schloss gesicherte Fahrrad seiner Tochter zu entwenden, teilt die Polizei mit.

Als er diese zur Rede stellte und die Polizei verständigte, entfernten sich die Jugendlichen. Einer Streifenbesatzungen des Polizeireviers MA-Neckarstadt gelang es, im Rahmen der Fahndung zwei in unmittelbarer Nähe befindliche Jugendliche einer Personenkontrolle zu unterziehen. Unter diesen befand sich ein Zeuge der Tat, der auch einen der beiden Täter persönlich kennt.

Die weiteren Ermittlungen wurden dem Haus des Jugendrechts Mannheim übergeben.