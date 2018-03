Mannheim. (pol/gun) Ein Unbekannter ist Ende vergangener Woche in die Räumlichkeiten einer katholischen Kirche in der Mannheimer Gartenstadt eingebrochen. Nach Polizeiangaben drang der Täter zwischen 7.30 Uhr am Donnerstagmorgen und 16 Uhr am Freitag über eine Kellertür in die Kirche ein.

Dort brach er mehrere Türen auf und durchsuchte unter anderem mehrere Schränke in der Sakristei. Gestohlen wurde nichts. Danach hebelte der Langfinger auch noch die Eingangstür einer Wohnung im Pfarrhaus auf und suchte weiter nach Beute.

Er ließ eine Kasse mit einem geringen Bargeldbetrag mitnehmen. Der Schaden durch die aufgebrochenen Türen wiegt ungleich schwerer, er wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter Telefon 0621/777690.