Mannheim-Friedrichsfeld. (pol/sdm/van) Unbekannte haben im Mannheimer Stadtteil Friedrichsfeld die Komplettbereifung von neun Nutzfahrzeugen entwendet.

Die Polizei berichtet, dass die Unbekannten sich in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 22 und 7 Uhr auf das Gelände eines Nutzfahrzeug-Centers in der Elsa-Brandström-Straße begeben haben. Dort montierten sie sämtliche Reifen samt Felgen ab und entwendeten diese. An einem der Fahrzeuge schlugen sie darüber hinaus eine Seitenscheibe ein. Der Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Wie die Beamen am Donnerstag mitteilen, sollen Unbekannte am Mittwochabend, zwischen 20 Uhr und 23.30 Uhr, erneut das Verkaufsgelände aufgesucht haben. Die Täter demontierten an vier Fahrzeugen die Bereifung und stahlen somit Kompletträder im Wert von rund 50.000 Euro. Wie sie das Diebesgut im Anschluss abtransportierten, ist bislang unklar. Auch, ob es sich in den beiden Fällen um dieselben Täter handelt.

Das Polizeirevier Ladenburg sucht nach Zeugen. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 06203/9305-0 melden.

Update: 14. Februar 2019, 12.25 Uhr