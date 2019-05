Mannheim. (pol/mün) Wegen einer möglicherweise sexuell motivierten Straftat ermitteln derzeit die Beamten des Dezernats für Sexualdelikte des Kriminalkommissariats Mannheim. Am Montag, 20. Mai, stand eine 33 Jahre alte Frau gegen 19 Uhr vor einem Hähnchenstand in der Neckarauer Straße an. Plötzlich näherte sich ein Mann der 33-jährigen Mannheimerin von hinten und umarmte sie.

Da sich zum Zeitpunkt des Vorfalls mehrere Personen in der Nähe des Imbisses befanden, bittet die Kriminalpolizei Zeugen, sich unter der Rufnummer 0621/1744444 zu melden.