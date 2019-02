Mannheim. (pol/mün) Eine hölzerne Holzschale auf einem noch heißen Herd hat am Dienstagnachmittag in Mannheim-Lindenhof zu einem Küchenbrand geführt. Das teilt die Polizei mit. Die Bewohnerin wurde mit einer leichten Rauchgasvergiftung vorsorglich in eine Klinik gebracht.

Das Feuer war gegen 16.20 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rheindammstraße entdeckt worden. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro