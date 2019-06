Mannheim. (pol/rl) Am späten Samstagnachmittag war ein 55-jähriger Lada-Fahrer kurz vor 17.30 Uhr "Am Aubuckel" von Käfertal nach Feudenheim unterwegs. In Höhe der "Spinelli Barracks" geriet er nach links in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem VW eines 30-jährigen Fahrers.

Beide Fahrer wurden schwer verletzt. Glücklicherweise sind sie nicht in Lebensgefahr. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort kamen beide mit Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser. Es entstand rund 13.000 Euro Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme war die Straße "Am Aubuckel" einseitig in Richtung Käfertal bis etwa 19.20 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde vorbeigeleitet. Es gab kleinere Staus.