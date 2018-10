Mannheim. (pol/van) Zu einem Polizeieinsatz in den K-Quadraten ist es am späten Dienstagabend gekommen, wie die Beamten berichten. Ein 20-Jähriger soll gegen 22.30 Uhr in das Gesicht seiner Mutter geschlagen haben. Diese erstattete daraufhin Anzeige beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt.

Als die Beamten die gemeinsame Wohnung aufsuchten, war der Sohn bereits verschwunden. Nach der Anzeigenaufnahme begleiteten die Beamten die 55-Jährige erneut zur Wohnung in den K-Quadraten. Der junge Mann war inzwischen zurückgekehrt. Ihm wurden die Wohnungsschlüssel abgenommen und sollte der Wohnung verwiesen werden.

Als der 20-Jährige die Wohnung verlassen sollte, ging er auf die Beamten mit Faustschlägen und Tritten los, sodass dieser mit Gewalt überwältigt werden musste. Bei dem Angriff wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Der Schläger wurde festgenommen und im Anschluss in psychiatrische Einrichtung gebracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Polizeibeamte.