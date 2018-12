Mannheim. (pol/mare) Hängen zwei Einbrüche zusammen? Deise Frage beschäftigt derzeit die Mannheimer Polizei, wie die Beamten mitteilen.

Die Delikte ereigneten sich bereits zwischen Donnerstag, 13. Dezember, um 21.30 Uhr bis Freitag, 14. Dezember, gegen 7 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße und im Ulmenweg. Die Täter brachen in der Friedrich-Ebert-Straße in einen Drogeriemarkt ein. Dazu verbogen sie Gebäuderückseite ein Eisengitter und hebelten das Fenster dahinter auf. Aus dem Personalraum stahlen sie sieben Mobiltelefone und machten sich dann aus dem Staub. Der Wert des Diebesguts steht noch nicht fest.

Im Ulmenweg wurde zur selben Zeit in einen Lebensmitteldiscounter eingebrochen. Die Täter hebelten in diesem Fall die Haupteingangstür auf, brachen den Bruch jedoch aus noch unbekannten Gründen ab und flüchteten ohne Beute. In den Verkaufsraum kamen die Unbekannten nicht.

Ob für die beiden Taten dieselben Täter in Frage kommen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen können sich unter Telefon 0621/33010 melden.