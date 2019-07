Mannheim. (pol/mare) In einen Möbelfachmarkt in der Friedrich-Ebert-Straße brachen ein oder mehrere Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch um kurz nach 3 Uhr ein. Das teilt die Polizei mit.

Die Täter hatten an einem Fenster ein Eisengitter gewaltsam entfernt und sich anschließend an dem Fenster zu schaffen gemacht. Über dieses drangen sie in den Markt ein und lösten dabei die Alarmanlage aus.

Die Einbrecher ließen daraufhin von ihrer Tat ab und ergriffen ohne Beute die Flucht. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Telefon 0621/33010 zu melden.