Mannheim. (pol/rl) Einen Ladendieb in einer Drogeriefiliale hatte ein Ladendetektiv im Quadrat E1 am Montagmittag erwischt. Gegen 12.15 Uhr hatte der Detektiv den Mann dabei erwischt, wie er mindestens zehn Knopfzellen-Verpackungen einsteckte und diese klauen wollte.

Der Detektiv verfolgte den Täter und stellte ihn vor der Filiale. Als er ihn festnehmen wollte, wehrte sich der Dieb so heftig, dass er am Boden fixiert werden musste. In diesem Moment eilten zwei weitere Männer hinzu und zogen den Detektiv an der Schulter von ihrem Komplizen weg. Dieser konnte sich befreien, wonach alle drei in Richtung Paradeplatz davonliefen.

Das erbeutete Diebesgut hatte einen Wert von etwa 100 Euro. Der Detektiv beschrieb den Dieb sowie seine Helfer wie folgt:

Der erste Täter ist 1,75 bis 1,80 Meter groß, hat einen dunklen Teint, ist schlank und hatte einen Kinn- und Oberlippenbart. Er trug eine schwarze Schildmütze, ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose und weiße Sneakers.

Der zweite Täter ist etwa 1,80 Meter groß, hat helle Haut, eine schlanke Statur, kurze dunkelbraune Haare und war dunkel gekleidet. Er sprach Deutsch ohne Akzent.

Der dritte Täter ist etwa 1,80 Meter groß, hat einen dunklen Teint, kurze schwarze Haare, eine kräftige Statur und einen dunklen Ohrring am rechten Ohr. Er trug eine graue Wintermütze, eine grau-braune Jacke und eine dunkle Hose.

Eine Fahndung nach den Tatverdächtigen blieb ergebnislos. Passanten und weitere Zeugen, die Hinweise zu den Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der 0621/1258-0 zu melden.