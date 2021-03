Mannheim. (pol/ppf) Die Polizei sucht nun Zeugen: Unbekannte Jugendliche setzten am Donnerstagabend auf einem Kinderspielplatz im Stadtteil Neckarstadt-West einen Mülleimer in Brand. Ein Zeuge beobachtete gegen 20.30 Uhr eine Gruppe von vier Jugendlichen, wie sie auf dem Kinderspielplatz in der Kleestraße/Ecke Wiesenstraße zunächst einen Mülleimer mit Zeitungspapier füllten und dieses danach entzündeten.

Die Jugendlichen flüchteten anschließend in Richtung Zeppelinstraße/Untermühlaustraße, schreibt die Polizei in einem Bericht. Die Flammen konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten mit einem Feuerlöscher erstickt werden. Eine Fahndung nach den vier Jugendlichen verlief ohne Erfolg. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Telefon 0621/33010 zu melden.