Mannheim. (pol/kaf) Eine betrunkene Fußgängerin hat am frühen Mittwochnachmittag im Stadtteil Herzogenried einen Verkehrsunfall verursacht, an dem auch eine Straßenbahn beteiligt war. Die 27-jährige Fußgängerin überquerte kurz nach 13 Uhr am Neuen Messplatz den Fußgängerüberweg im Haltestellenbereich der Straßenbahnhaltestelle "Neuer Messplatz". Dabei übersah sie eine einfahrende Straßenbahn der Linie 3 und stieß gegen diese. Sie zog sich dabei leichte Verletzungen im Gesicht zu, die Fahrerin der Straßenbahn erlitt einen Schock. Beide Verletzten wurden von Rettungskräften vor Ort untersucht, sie mussten jedoch nicht im Krankenhaus behandelt werden.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem der Fußgängerin. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,7 Promille. Ihr wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen die Fußgängerin wir nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.