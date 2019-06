Mannheim. (pol/mün) Am Samstagmorgen verursachte ein betrunkener Autofahrer in der Mannheimer Neckarstadt einen Verkehrsunfall. Gegen 5.25 Uhr verlor der 23-jährige VW-Fahrer in der Dammstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mann sol betrunken und zu schnell gewesen sein, berichtet die Polizei. Der VW krachte in zwei geparkte Autos.

Der VW-Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

Bei einer Atemalkoholkontrolle wurde bei dem 23-Jährigen eine Atemalkoholkonzentration von 1,10 Promille festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde in Verwahrung genommen. Er muss sich nun wegen einer Straßenverkehrsgefährdung verantworten.