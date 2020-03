Mannheim (pol/car) Am Samstagabend ist ein VW Golf auf der Rhenaniastraße in Richtung Neckarau Schlangenlinien gefahren. Der VW geriet dabei in die Gegenfahrbahn und soll dort andere Autofahrer zur Gefahrenbremsung gezwungen haben, so die Polizei. Ein Verkehrsteilnehmer verständigte gegen 19.30 Uhr die Polizei.

Beamte des Polizeireviers Neckarau konnten den Wagen an der Zufahrt zur Fähre Altrip stoppen. Der Fahrer, ein 38-jähriger Mann, stand unter erheblichen Alkoholeinfluss. Ein Atemtest ergab einen Alkoholwert von drei Promille. Ihm wurde außerdem eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei stelle frische Unfallspuren am VW des 38-Jährigen fest. Die Beamten beschlagnahmten außerdem den ausländischen Führerschein des Mannes. Unklar ist, ob er in Deutschland Autofahren darf.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die durch den VW Golf gefährdet oder deren Fahrzeuge beschädigt wurden, sich unter 0621/174-4222 zu melden.