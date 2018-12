Mannheim. (pol/van) Aus bislang ungeklärter Ursache hat sich am Dienstag gegen 13.20 Uhr ein Auto in der Auffahrt zur B38a in Richtung Feudenheim in einer Rechtskurve überschlagen. Das Fahrzeug war aus Richtung Ludwigshafener Straße gekommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei konnten sich die drei Insassen selbstständig aus ihrem Fahrzeug befreien. Der 29-jährige Fahrer, sein 24-jähriger Beifahrer sowie der hinten sitzende 33-jährige Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Polo wurde totalbeschädigt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Das Fahrzeug wird derzeit noch geborgen. Der Verkehr kann die Unfallstelle passieren. Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarau zur Unfallursache dauern an.

Update: Dienstag, 4. Dezember, 14.30 Uhr