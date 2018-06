Mannheim. (pol/van) Bei einem Unfall am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 36 ist eine 20-Jährige mit ihrem Auto von der Straße abgekommen. Sie hatte gegen 17.15 Uhr mit ihrem VW die Ausfahrt in Richtung Mannheim-Rheinau / Karlsplatz verpasst. Die 20-Jährige kam mit ihrem VW rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Das Auto landete nach Angaben der Beamten in der Böschung und kam dort auf der Seite zum Liegen. Die Fahrerin klagte über Kopf- und Rückenschmerzen. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw wurde abgeschleppt. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der Verkehr in Richtung Innenstadt war offenbar nicht beeinträchtigt.