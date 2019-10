Mannheim. (pol/mare) Am Sonntagabend ist einem 69-jährigen Mann gegen 19 Uhr von einer sogenannte Antänzerin die Geldbörse gestohlen worden. Das berichtet die Polizei.

Der Mann war auf der Windeckstraße in Richtung Feldbergstraße unterwegs. In Höhe des Best Western Hotels näherte sich ihm eine unbekannte Frau von hinten und tanzte ihn an. Dabei tastete sie den Mann ab und stahl ihm die Geldbörse aus der Jacke.

Den Verlust stellte der Mann erst später fest. Beim sogenannten Antanzen geht der Täter spontan auf sein Opfer zu und beginnt vor und mit ihm zu tanzen. Den dabei entstehenden Körperkontakt nutzt der Dieb, um Wertgegenstände zu entwenden.

Zeugen, die den Vorfall bemerkt und sachdienliche Hinweise geben können, bittet die Polizei, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter 0621/1743310 zu melden.