Mannheim. (pol/mare) Am Donnerstag gegen 14 Uhr ist eine geparkte Mercedes A-Klasse in der Kolmarer Straße in Friedrichsfeld in Brand geraten. Das meldet die Polizei.

Ursache dafür war vermutlich ein technischer Defekt. Die brennende A-Klasse wurde von der Berufsfeuerwehr Mannheim vollständig gelöscht. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Kleinwagen wurde abgeschleppt.