Mannheim. (pol/mare) Die Polizei hat einen Drogendealer geschnappt. Der 46-Jährige wanderte ins Gefängnis, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen.

Demnach wurden am frühen Dienstagmorgen in Mannheim und im Rhein-Neckar-Raum 17 Wohnungen durchsucht. Bei dem 46-Jährigen wurden dabei insgesamt 16,5 Gramm Kokain in Form von 33 verkaufsfertigen Portionen zu je 0,5 Gramm sowie mehrere Hundert Euro mutmaßliches Dealgeld gefunden.

Daher wurde der Mann festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt und danach in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.