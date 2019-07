Mannheim. (pol/mare) Am Mittwochnachmittag kurz vor 16 Uhr ist es in der Waldstraße in Käfertal zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde laut Polizei ein 44-Jähriger schwer verletzt.

Verursacht hatte den Crash ein 24-jähriger Fiat-Fahrer, der den verkehrsbedingt haltenden VW übersehen hatte und aufgefahren war. Der 44-Jährige wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus eingeliefert.

Sachschaden entstand in Höhe von über 7000 Euro. Das Auto des Verursachers, der zudem einer Anzeige entgegen sieht, musste abtransportiert werden. Zur Fahrbahnreinigung war der Einsatz einer Spezialfirma erforderlich.