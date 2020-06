Mannheim. (pol/mün) Ein vier Jahre alter Junge wurde vor dem Haupteingang des Mannheimer Luisenparks von einem Auto an einer Fußgängerampel angefahren. Bei dem Unfall in der Theodor-Heuss-Anlage erlitt das Kind Knochenbrüche und eine Kopfplatzwunde. Es wurde schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert.

Der Unfall ereignete sich am Montagvormittag. Der Junge wollte mit seiner Mutter und seinem kleinen Bruder bei Grün die Straße überqueren. Eine 55 Jahre alte Opel-Fahrerin erfasst den Vierjährigen. Zeugen berichteten der Polizei, die Frau habe das Rotlicht der Ampel missachtet, heißt es im Polizeibericht.

Gegen die Fahrerin des Opel wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.