Mannheim. (pol/mün) Ein 49-jähriger Musikfan entwendete in einer Drogerie am Mannheimer Hauptbahnhof insgesamt vier CDs. Der Ladendetektiv mit der Kameraüberwachungsanlage sehen, wie der Mann Tonträger der Amigos, Andrea Berg, Vanessa Mai und ein Best-of-Album in die Ärmel seiner Jacke steckte und den Verkaufsraum ohne zu bezahlen verlies. Dem Detektiv gelang es die Person noch in der Bahnhofshalle zu stellen, wie die Polizei mitteilt.

Der 49-Jährige zeigte sich reumütig, gab die Tat unmittelbar zu und händigte das Diebesgut im Wert von knapp 30 Euro bereitwillig aus. Da er sich nicht ausweisen konnte, wurde die ortsansässige Bundespolizei zur Identitätsfeststellung hinzugerufen. Den bisher unbescholtenen Schlagerfan erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls.