Mannheim. (pol/cbe) In die im 1. Obergeschoss gelegene Wohnung eines Mehrparteienhauses am Mannheimer Mönchplatz drangen am Mittwoch zwischen 10 und 13 Uhr bislang unbekannte Täter ein und durchsuchten sämtliche Schränke und Kommoden. Bisherigen Ermittlungen zufolge ließen sie Schmuck und Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe mitgehen.

Bewohner oder sonstige Zeugen, die auf den Einbruch aufmerksam wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sandhofen, Telefon: (0621/77769-0), in Verbindung zu setzen.