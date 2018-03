Mannheim. (pol/mün) Eine 42 Jahre alte Frau wurde auf dem Weg zur Arbeit in der Mannheimer Neckarstadt von einem unbekannten Mann belästigt. Gegen 10 Uhr am Freitagvormittag zeigte er ihr in der Kobellstraße sein entblößtes Geschlechtsteil und grinste sie an, wie die Polizei mitteilt.

Die geschockte Frau schrie den Mann an, lief in Richtung Lange Rötterstraße und verständigte die Polizei. Der Mann soll in Richtung Käfertaler Straße weitergegangen sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Der Exhibitionist soll etwa 45 bis 50 Jahre alt sein und eine dicke Figur haben. Er habe dunkle, kurze, leicht gelockte Haare, gebräunten Teint und ein aufgedunsenes Gesicht. Er sei mit einer blauen Jeans bekleidet gewesen.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen sollen sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-5555 oder dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Rufnummer 0621/33010 melden.