Mannheim. Vier oder fünf Männer brachen in der Nacht zum Dienstag, 13. August, gegen 1.30 Uhr in eine Wohnung in der Königsbacher Straße ein. Wie die Polizei mitteilte, schlugen sie den Wohnungsbesitzer nieder und verlangtem von ihm sein Handy und Bargeld. Nachdem sich der Mann aber weigerte, wendeten die Täter erneut Gewalt an und traten auf ihn ein. Die Einbrecher raubten ein Smartphone, eine Uhr und mehrere Hundert Euro Bargeld. Danach verließen sie die Wohnung. Ein Bekannter des Geschädigten versteckte sich während der Tat hinter einer Tür.

Dank der rasch eingeleitenden Fahndung konnte die Polizei an einer Straßenbahnhaltestelle in der Nähe des Überfalls zwei Täter ergreifen. Nach ersten Ermittlungen konnte auch ein weiterer Täter ausfindig gemacht werden. Bei den Beteiligten handelt es sich um drei 24- und 25-jährige Männer aus dem Stadtteil Waldhof. Das Motiv der Tat ist bisher noch unklar. (pol)