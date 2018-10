Mannheim. (pol/pad) Unter Alkoholeinfluss war Dienstagnacht ein 29-jähriger Opel-Astra-Fahrer unterwegs. Laut Polizeibericht war er gegen 0.45 Uhr einer Streife aufgefallen, weil er auf der Ludwig-Jolly-Straße in Richtung Jungbuschbrücke in Schlangenlinien fuhr.

Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten den unsicheren Gang des Fahrers und seine undeutliche Aussprache. Nach mehreren gescheiterten Versuchen konnten die Beamten einen Alkoholtest durchführen, der 0,8 Promille ergab. Als dem 29-Jährigen mitgeteilt wurde, dass ihm Blut entnommen werden soll, wurde er aggressiv. Bei der Blutentnahme musste der Polizeiarzt von ihnen unterstützt werden. Der Astra-Fahrer sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer entgegen.